Песков пояснил, почему Путину не надо приезжать на тренировку сборной

Президент Владимир Путин не получал официального приглашения посетить тренировку сборной по футболу, но глава государства поддерживает спортсменов, как и все россияне, которые «держат за них кулаки», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил президента страны Владимира Путина на тренировку сборной.

«Мне неизвестно о том, что какие-то официальные приглашения были сделаны. Я думаю, что тренировка сборной в преддверии Чемпионата мира – это не то место, куда нужно приезжать главе государства. Туда вообще никто не должен приезжать, чтобы мешать тренировочному процессу. Хотя безусловно, это очень любезное приглашение, но мне неизвестно о том, чтобы оно как-то было формализовано, за исключением того, что озвучено в СМИ», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, получал ли Путин официальное приглашение и поддержит ли он таким образом сборную.



«Что касается поддержки нашей команды, то вы знаете, что и президент ее поддерживает, и все мы, россияне, конечно же, держим за них кулаки», – сказал пресс-секретарь президента России.

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что считает одним из фаворитов ЧМ по футболу 2018 года сборную Испании.