Нефть подешевела на ожиданиях роста добычи странами ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром продолжают снижаться на ожиданиях возможности роста добычи нефти странами ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,33% – до 75,24 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,06%, составив 66,69 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Министр энергетики России Александр Новак заявил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение.