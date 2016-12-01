Латвия захотела найти «российские деньги» в попытке переворота в Черногории

Латвия проверяет, использовались ли местные банки в качестве каналов для фондов из России для финансирования попытки переворота в Черногории, сообщили СМИ.

Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола подтвердила факт расследования, которое было открыто после получения достоверной информации от «стратегических партнеров».

«Это актуально... для всей Европы, особенно, если окажется правдой, что деньги использовались, чтобы манипулировать результатами выборов в нескольких европейских странах», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters слова министра.

По информации компетентных источников, один из случаев, на который обратили внимание в Латвии, касается движения средств из России через латвийский банк якобы для финансирования попытки переворота в Черногории в 2016 году.

«Деньги, которые проходили через Латвию, могли использоваться для финансирования переворота в Черногории», – заявил один из источников.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как власти Черногории готовят судебный процесс по делу о попытке госпереворота с российским участием.

Напомним, в марте глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не пыталась устроить государственный переворот в Черногории, чтобы не пустить НАТО в эту страну.