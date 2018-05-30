Заставившая ребенка чистить зубы перед классом учительница лишилась работы

Школьная учительница, которая заставила ученика чистить зубы перед всем классом, уволена, сообщила мэрия города Артем.

«Классный руководитель был уволен из школы, директору школы объявлен выговор», – приводит «Интерфакс» текст сообщения городских властей.

Напомним, в школе в поселке Угловое учительница неделю говорила, что у мальчика пахнет изо рта, после того, как родители ученика отказались сдавать деньги на жалюзи. После этого преподаватель заставила ученика второго класса чистить зубы перед всем классом.