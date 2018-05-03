В сирийской Думе обнаружили боеприпасы стран НАТО

Саперы в ходе разминирования в сирийской Думе обнаружили боеприпасы боевиков, которые были изготовлены странами НАТО.

В частности, обнаружены снаряды производства США, Франции, Великобритании. Арсенал, в котором нашли эти боеприпасы, принадлежал боевикам группировки «Джейш аль-Ислам», сообщает RT, публикуя видео, снятое в Думе.

У боевиков и ранее обнаруживали боеприпасы и вооружение, которые произведены в странах НАТО, - в частности, в освобожденном Дейр-эз-Зоре.