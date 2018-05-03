Опубликована новая работа Хокинга

Новая работа знаменитого физика-теоретика Стивена Хокинга, написанная совместно с бельгийским ученым Томасом Гертогом, переворачивающая представление о большом взрыве и его последствиях, опубликована в научном журнале Journal Of High Energy Physics.

Согласно распространенной теории возникновения вселенной, после большого взрыва произошла «космическая инфляция», в результате которой образовалось огромное количество галактик, звезд и «карманных вселенных», образовавших «мультивселенную», передает РИА «Новости». При этом законы физики в «карманных вселенных» разительно отличаются друг от друга.

Хокинг и Гертог оспорили эту мысль, предположив, что законы физики во всех «карманных вселенных» схожи.



«В старой теории были вселенные всех видов: некоторые были пустыми, другие были заполнены материей, некоторые расширялись слишком быстро, а некоторые существовали слишком мало. Различия были огромными. И загадочным представлялось, почему же мы живем в особенной вселенной, где все предусматривает зарождение жизни», – рассказал Гертог в интервью изданию Guardian.



«Эта работа делает шаг вперед в объяснении такой точной настройки. Она сводит мультивселенную к более управляемому набору вселенных, которые похожи друг на друга... Это дает надежду, что мы можем достичь полностью предсказуемых основ космологии», – заявил ученый.



Как заявил коллега Хокинга по Кембриджскому университету Малколм Перри, опубликованная работа не станет последней в послужном списке Хокинга. По его словам, он совместно с Хокингом и Эндрю Стромингером из Гарварда работал по крайней мере еще над двумя исследованиями черных дыр, результаты которых также будут опубликованы.

Напомним, астрофизик Стивен Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, личность Хокинга не менее знаковый для нашей эпохи образ, чем его научные достижения.

Основная область научных изысканий Хокинга – космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр. В частности, британский физик является автором теории «испарения» черных дыр за счет радиации (явление получило название «излучение Хокинга»). Хокинг – автор множества научно-популярных книг, сроеди них «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке».