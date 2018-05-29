Топ-менеджер европейского банка уличил украинские СМИ в фейковых новостях

Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж рассказал о том, как украинские СМИ фабрикуют фальшивые новости.

«Фейк-ньюс в деле. Недавно я сделал скриншот из видео телеканала 1+1. Ролик выступает доказательством, что министр Алексей Данилюк купил себе квартиру в Лондоне за 1 млн долларов. В сюжете также говорится, что фото его семьи, сделанное в Великобритании, взяли с аккаунта Ольги Данилюк», – написал Малиж в своем Facebook.

Он даже похвалил украинских журналистов за «выдающееся чувство этики», поскольку они «замазали» лицо сына министра.

Однако с этими «блестящими журналистами», по словам Малижа, есть «одна проблема».

«Фотография, «доказывающая» покупку министром квартиры, была сделана в Париже, в квартире моей семьи. Я точно знаю, когда это произошло – министр и его семья провели восхитительный вечер с нами во время рождественских каникул. Камин и молдинги все еще там, спасибо вам большое», – подчеркнул топ-менеджер.

По его словам, «вот так и фабрикуются новости».

Отметим, что холдинг «1+1 Media» принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.