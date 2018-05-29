Россиянам начнут выдавать биометрические водительские права

Сбербанк собирается начать выдачу биометрических водительских удостоверений с 1 декабря.

Права будут содержать микрочип с биометрическими данными, фотографией, электронной подписью и изображением отпечатков пальцев автовладельца, передает ТАСС со ссылкой на старшего вице-президента, руководителя блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолия Попова.

Отмечается, что это пилотный проект Сбербанка и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«Мы работаем с регуляторами для того, чтобы ускорить и снизить административные барьеры для бизнеса. Пилотный режим планируется запустить с 1 декабря, возможно, сроки сдвинутся на более ранний срок, сейчас это в стадии обсуждения», – отметил Попов. Он выразил надежду, что в скором времени УЛГ (удостоверение личности гражданина) заменит паспорт.

Напомним, Минкомсвязи презентовало проект УЛГ в 2015 году. В ведомстве отмечали, что на чипе будет содержаться информация о регистрации по месту жительства/пребывания (данные ФМС), данные ЗАГС, данные воинского учета, группа крови, биометрические данные (фотография и отпечатки пальцев), а также квалифицированная электронная подпись для «осуществления юридически значимых действий».