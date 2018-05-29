Овечкин «не заметил» попадания шайбы в лицо

Во время первого матча финала Кубка Стэнли между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Вашингтона Александр Овечкин получил шайбой в лицо, но не обратил на это внимания и продолжил игру.

В середине первого периода россиянин находился на скамейке запасных, когда шайба, перелетев через борт, попала ему в лицо, передают «Вести». Овечкин лишь поморщился, проверил целостность зуба и продолжил матч.

Героизм «Ови» команда не поддержала, «Вегас» выиграл со счетом 6-4 и повел в серии.

Напомним, в конце апреля нападающий сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» установил рекорд своего клуба, первым в истории набрав 100 очков в плей-офф.