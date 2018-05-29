Суды Москвы решили различать участников процесса по отпечаткам

Московские суды будут идентифицировать участников процесса по отпечатку пальца, сообщила глава Мосгорсуда Ольга Егорова.

«Уверена, что нам удастся воплотить в жизнь наши идеи и внедрить элементы искусственного интеллекта: создать программы для автоматизированной подготовки протоколов судебных заседаний на основе системы распознавания речи, и в качестве пилотного проекта создать специально оборудованный для этого зал в Московском городском суде, создать программы для подготовки текстов судебных решений, но, подчеркну, только по бесспорным делам, внедрить системы распознавания личности участника разбирательства по отпечаткам пальцев», – передает РИА «Новости» слова Егоровой на международной конференции «Суд XXI века: технологии на службе правосудия».

Она отметила важность разработки системы идентификации по отпечатку пальца.



«Нечасто, но бывает, что выдают себя за других людей. Например, было дело о расторжении брака, и вместо жены истец привел другую женщину, надел на нее темные очки и сказал, что она плохо себя чувствует», – привела пример она.



По ее словам, для реализации новых проектов заключен контракт с банком БРИКС, также финансировать нововведения планирует мэр Москвы Сергей Собянин.

«Он подключился, уже подписал выделение денег на мировую юстицию. Теперь мировые судьи тоже рассматривают электронные материалы о невыплате штрафов», – сказала Егорова.

По ее словам, система аудио- и видеопротоколирования судебных заседаний дисциплинирует как участников судебных заседаний, так и самих судей.



«В 29 районных судах и Московском городском суде установлены системы аудиовидеофиксации судебных заседаний. Теперь можно достоверно проверить те или иные доводы жалобы. При этом количество жалоб на нарушения в ходе процесса сократилось, равно как и случаи злоупотребления правом, которые, к сожалению, имеют место быть», – сказала Егорова.



Она рассказала также, что число жалоб на нарушения в ходе судебного разбирательства уменьшилось почти на 25%.



«Адвокаты и граждане ведут себя прилично: конфликтных ситуаций не возникает. Судьи ведут процесс в соответствии с законом. Очень полезная вещь», – заявила глава Мосгорсуда.



Она пояснила, что системой аудио- и видеопротоколирования оборудованы только новые здания судов, а те, которые пока расположены в старых зданиях, ждут переезда.