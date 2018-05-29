Цены на нефть изменились разнонаправленно на возможности смягчения сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром изменяются разнонаправленно, пока участники рынка оценивают вероятность увеличения добычи нефти странами ОПЕК.

Цена июльских фьючерсов на Brent увеличилась на 32 цента – до 75,62 доллар за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль снизилась на 1,05 доллара – до 66,83 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

Министр энергетики России Александр Новак заявил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Позднее Новак добавил, что страны сделки в течение месяца проработают варианты смягчения ограничений на добычу, при этом одним из вариантов является выход на уровни добычи, которые были при подписании соглашения.