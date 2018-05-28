Жириновский нашел оправдание действиям Вайнштейна

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что американский продюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в изнасиловании, является выдающимся человеком. Если бы у него не было отклонений в поведении и отдушины, он бы не смог получить множество наград.

На встрече с молодежью в Госдуме Жириновский заявил, что для таких людей, как Харви Вайнштейн, свойственно иметь отклонения от нормы в своем поведении. Без такого допинга они бы не смогли сделать великих открытий и создать шедевры искусства, сообщает РИА «Новости».

«Это очень талантливый человек, но ему нужна какая-то отдушина, какой-то должен быть допинг, иначе он... ни одного «Оскара» не получит. Вот что (лучше) – получить 80 «Оскаров» и быть обвиненным, употреблять наркотики, много сексуальных контактов или чистый, спокойный тюфтя идет с сумкой с хозяйственной в магазин и в детский сад за ребенком? Никому ненужный, никому не интересный, никакого «Оскара», – сказал Жириновский на встрече с молодежью в Госдуме.

В качестве примера Жириновский привел слухи о нетрадиционной ориентации композитора Петра Чайковского. При этом одна из присутствующих в зале заявила, что Жириновский некорректен в сравнениях кинопродюсера и композитора, поскольку не было зафиксировано слухов о насилии со стороны Чайковского в отношении третьих лиц.

В ходе дискуссии прозвучала мысль о меркантильных интересах женщин, выдвинувших обвинения против продюсера. Жириновский отметил, что актрисы смогли бы отсудить определенные суммы, обнародовав инциденты.

Отметим, что сам Владимир Жириновский неоднократно обвинялся в нападениях.

В частности, журналист Ренат Давлетгильдеев рассказал о якобы домогательствах со стороны депутата Госдумы Владимира Жириновского и призвал мужчин рассказывать о случаях сексуальных домогательств со стороны чиновников и депутатов.

Кроме домогательств, лидера ЛДПР и его сторонников часто обвиняют в оскорблении журналистов. Работавшая ранее в Госдуме помощницей одного из депутатов от КПРФ, блогер Мария Пономарева заявила в четверг в своем Facebook о том, что у нее на глазах много раз унижали журналисток, «девчонок из аппарата», причем, такое поведение шло не от «депутатов партии власти, коммунистов, «Яблока», аграриев», а от «птенцов Жирика».

Резонансный случай произошел в 2014 году, когда Жириновский напал на беременную журналистку.

Продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в изнасиловании и домогательствах, отпущен под залог в 1 млн долларов. Он будет носить электронный монитор.

Напомним, скандал вокруг Вайнштейна, который подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин, породил волну обвинений в домогательствах, коснувшейся множества политиков, актеров и других известных людей.