На Ангаре затонул получивший пробоину теплоход

Теплоход «КС-1342» на реке Ангаре в Красноярском крае получил пробоину и затонул, пострадавших нет, сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По предварительной информации, теплоход затонул на 93-м километре Ангары в районе ухвостья острова Зелененький.

«Теплоход «КС-1342», принадлежащий ЗАО «Новоенисейский ЛХК», по неустановленным причинам получил пробоину в кормовой части и затонул. Экипаж в количестве двух человек спасен экипажем судна «Ангара-55», розлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды не допущено», – передает РИА «Новости» сказала Горбунова.



Она рассказала, что собственник уже доставил теплоход для ремонта в поселок Мотыгино.

Красноярская транспортная прокуратура и Западно-Сибирское следственное управление на транспорте проверят исполнение законодательства о безопасности плавания.

Напомним, в 2016 году трехпалубный круизный теплоход «Князь Донской» затонул при проведении ремонтных работ на судостроительном заводе в Звениговском районе Марий Эл.