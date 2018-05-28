Мэй собралась спрятать Трампа в загородной резиденции

По словам источника в британском правительстве, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена предложить президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу провести июльские переговоры за пределами Лондона, чтобы избежать встречи с протестующими.

По данным британской Sun, посол Великобритании в Соединенных Штатах Ким Дэррок собирается представить в Белый дом два варианта организации переговоров, один из которых с визитом на Даунинг-стрит, а второй будет предполагать, что Трамп и Мэй встретятся в загородной резиденции Чекерс, передает ТАСС.

Кроме того, главу Белого дома попросят не посещать британский парламент.

В первой версии также предлагается организовать чаепитие Трампа с королевой Елизаветы II в Виндзорском замке (графство Беркшир), а не в Букингемском дворце в центре Лондона.

В британском правительстве отметили, что предпочли бы принять Трампа за пределами Лондона.

Напомним, визит Трамп в Великобританию запланирован на 13 июля. Отметим, британские политики неоднократно высказывались против визита президента США. Так, мэр Лондона Садик Хан предложил Трампу не ехать в Британию из-за заявления по Иерусалиму.