Гольф повлиял на визит Трампа в Британию

Президент США Дональд Трамп может продлить свой визит в Великобританию, чтобы сыграть в гольф, сообщают иностранные СМИ. Американский лидер владеет несколькими гольф-клубами в Ирландии и Шотландии.

По сообщению Белого дома, визит американского президента в Великобританию планируется на 13 июля. Подробности визита и программа пока неизвестны, однако планы рабочие, пишет РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.

По словам официального представителя британского премьер-министра Терезы Мэй, у нее запланирована встреча с президентом США. Однако Трамп может задержаться в Британии ради игры в гольф, к участию в которой он думал пригласить кого-то из мировых звезд гольфа или знаменитостей, увлекающихся этой игрой.

Со ссылкой на портал Trumpgolfcount.com зарубежные СМИ сообщают, что с того момента, как Трамп вступил в должность, он посещал корт для гольфа уже 103 раза, что обошлось налогоплательщикам Америки в 67 млн долларов. Деньги были потрачены на сами поездки и безопасность президента.