Путин предложил Шувалову новую должность

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с экс-вице-премьером Игорем Шуваловым предложил ему возглавить Внешэкономбанк.

Шувалов в ответ пообещал президенту, что не подведет его на этой должности, передает РИА «Новости».

Напомним, Шувалов не вошел в новый состав российского правительства, а СМИ сообщили о его возможном назначении главой Внешэкономбанка. В Кремле отказались комментировать эти сведения.