Сестра Юлии Скрипаль прокомментировала видеообращение

Елена Скрипаль прокомментировала первое публичное выступление своей двоюродной сестры Юлии, сделанное после отравления в британском Солсбери.

По словам Елены, на кадрах видно, что Юлия действует в рамках ситуации, в которой она находится, поэтому ей пришлось выучить текст. Она предположила, что дочь британского шпиона Сергея Скрипаля могут контролировать британские власти.

«Нас насторожил тот факт, где проводилась съемка: она на поляне, ей поставили стул, ей поставили стол маленький. Ни единого здания рядом. Чего так бояться?» – приводит телеканал «Рен-ТВ» слова Елены Скрипаль.

Она также подчеркнула, что в реальной жизни Юлия не говорила бы такими словами, которые использовались в видеообращении.

Ранее посольство России в Великобритании заявило о лингвистических особенностях текста, который произнесла Юлия Скрипаль.

Напомним, Юлия Скрипаль записала первое публичное выступление после отравления, на видео она призналась, что в дальнейшем хотела бы вернуться на Родину. Москва заявила, что в ежедневном режиме пытается связаться россиянкой, чтобы удостовериться, что ее не удерживают насильно.