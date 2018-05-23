Роснефть открыла новое месторождение в Ираке

Роснефть открыла новое нефтяное месторождение «Салман» в Ираке, сообщили в компании.

«Компания «Bashneft International B.V.», общество группы НК «Роснефть» по результатам бурения первой поисковой скважины на Блоке 12 в республике Ирак открыла новое месторождение нефти, получившее название «Салман», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Поисковая скважина успешно пробурена на глубину 4277 метров, откуда получен приток нефти, дающий основание рассчитывать на открытие промышленных запасов.

Блок 12 находится на юго-западе Ирака в слабо изученной части Аравийской плиты и имеет площадь 7 тыс. 680 кв. километров.

Напомним, 20 октября 2017 года Роснефть объявила о начале эксплуатации нефтепровода в Иракском Курдистане. При этом в парламенте Ирака заявили, что контракт между правительством Курдистана и Роснефтью недействителен.