Трамп рассказал о шпионе Обамы в своем предвыборном штабе

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что администрация Барака Обамы внедрила шпиона в предвыборный штаб республиканца для помощи Хиллари Клинтон на выборах.

Трамп призвал «следить за деньгами». По его словам, если человек, который появился «на самом раннем этапе» избирательной кампании не был шпионом Обамы, то «каким образом такая на вид крупная сумма денег была заплачена за предоставленные услуги – во много раз выше, чем обычно», передает ТАСС.

По словам Трампа, отсутствие показаний «шпиона» относительно предполагаемого сговора республиканца с Москвой доказывает, что сговора не было.

Как заявил Трамп, за его штабом «шпионили в политических целях», чтобы «помочь криводушной Хиллари победить».

Президент США желает убедиться в том, что ФБР не внедряло информаторов в его предвыборный штаб в политических целях.

«Честно говоря, я надеюсь, что их там не было», – заявил Трамп, добавив, что иначе США столкнутся с национальным позором и беспрецедентным случаем в истории страны.

Он заявил, что такая «ненормальная ситуация» подрывает доверие к другим политическим кампаниям.

О шпионе в штабе Трампа сообщали американские СМИ.