Ангола наказала дипломата за участие в открытии посольства США в Иерусалиме

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23 мая, среда  |  Последнее обновление — 05:15  |  vz.ru
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Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России

Болгары пытаются запрыгнуть в уходящий российский газопроводФото: Petar Petrov/ZUMA/ТАСС
Президент Болгарии заявил, что его страна нуждается в прямых поставках российского газа – и для этого нужен отдельный газопровод. Ирония судьбы в том, что именно такой газопровод Россия и хотела строить всего несколько лет назад, однако София предала Москву и под давлением США запретила строительство. При каких условиях Россия простила бы Болгарию и дала разрешение на подобный газопровод? Подробности...
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Озвучены аргументы «за» и «против» обмена Вышинского на Сенцова

Киев предложил Москве обменять одного украинского гражданина на другогоФото: Global Look Press, Валерий Матыцин/ТАСС
Киев выдвинул идею обмена задержанного на Украине по обвинению в госизмене журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинца Олега Сенцова. Вероятно, арест Вышинского был спланированной акцией, чтобы потом предложить подобный вариант. И это ставит перед Москвой принципиальный вопрос – соглашаться или нет? Подробности...
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В России зазвучали последние отголоски «парада суверенитетов» 90-х

Российское государство по-прежнему гарантирует сохранение культуры двухсот народов РоссииФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Татарин, живущий в Башкирии, не обязан изучать башкирский, дагестанец, живущий в Калмыкии, не обязан учить калмыцкий. Об этом напоминают общественные деятели на фоне дискуссии, разгоревшейся вокруг законопроекта, который вводит принцип добровольности изучения национального языка. Если родители хотят, чтобы их ребенок изучал родной язык, они просто будут подавать заявление по этому поводу. Подробности...
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Названы четыре причины резкого обострения в Донбассе

Украинские диверсанты впервые взорвали мост в глубине территории непризнанных республикФото: twitter.com/Hrustalny_Luch
Новое обострение в Донбассе привело к крупным потерям с обеих сторон, особенно в районе Горловки. ВСУ заявляют, что имеют планы «затянуть петлю вокруг Донецка». Почему активизация боев в Донбассе произошла именно сейчас и какое значение имеет Горловка для агрессивных планов украинских военных? Подробности...
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В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
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Не пора ли признать, что ситуация в Донбассе зашла в тупик?

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
На самом деле, друзья, все идет по плану. Только не по нашему плану. На наш план – продолжать тянуть «минскую» резину и держать в «ростовских горах» ударную туристическую группировку «на случай если» – наши оппоненты плевать хотели. Подробности...
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Хочешь – изучай национальный язык, не хочешь – не изучай

Дмитрий Самойлов, театровед
Если ты бурят, который, так вышло, живет в Марий Эл, зачем тебе изучать марийский язык? Для коммуникации тебе будет достаточно русского. А марийский учат те, кто хотят сохранить свои национальные традиции. Хотят, а не обязаны. Подробности...
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Все умрут, а Скрипаль останется

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Самонекролог кота бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, невинно убиенного британскими спецслужбами Нэша Ван Дрейка, свидетеля. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Ангола наказала дипломата за участие в открытии посольства США в Иерусалиме

          23 мая 2018, 04:08

          Текст: Антон Антонов

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          Посол Анголы в Израиле отозван после участия в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме, пишут СМИ.

          Власти Анголы таким образом наказали посла за участие в церемонии, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Маядин».

          14 мая в Иерусалиме открылось американское посольство. На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. Жертвами стали 59 человек, тысячи пострадали.


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