Ангола наказала дипломата за участие в открытии посольства США в Иерусалиме

Посол Анголы в Израиле отозван после участия в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме, пишут СМИ.

Власти Анголы таким образом наказали посла за участие в церемонии, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Маядин».

14 мая в Иерусалиме открылось американское посольство. На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. Жертвами стали 59 человек, тысячи пострадали.