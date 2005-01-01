Порошенко показал первые пуски «Джавелинов» на Украине

Украинские силовики впервые испытали противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Наконец этот день настал! Сегодня впервые на Украине прошли пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря им боевые возможности ВСУ значительно возросли», – написал Порошенко в своем Facebook, опубликовав видео с испытаний.

По его словам, это очень «эффективное оборонительное оружие», которое будет применяться «в случае наступления России на позиции украинских войск».

На прошлой неделе сообщалось, что до конца мая президент Украины Петр Порошенко собирается принять участие в испытаниях противотанковых ракетных комплексов Javelin на украинских полигонах.

Между тем, как стало известно в начале мая, ВСУ не могут использовать американские ПТРК Javelin на линии соприкосновения в Донбассе, так как на их использование в районе конфликта наложен запрет.

Украина получила от США «Джавелины» в конце апреля.