Составлен рейтинг самых матерящихся городов России

Жители Перми, Воронежа и Иваново чаще всего ругаются матом, следует из результатов федерального социологического опроса, проведенного независимым агентством ZOOM MARKET.

Жителям городов задавались три вопроса: Вы ругаетесь матом? Как часто Вы ругаетесь матом? Сегодня Вы ругались матом? Исходя из ответов был сформирован рейтинг самых матерящихся городов России.

По данным опроса, опубликованным на официальном сайте организации, в ТОП-30 матерящихся городов помимо тройки лидеров вошли (в порядке места в рейтинге)

Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону, Липецк, Саратов, Екатеринбург, Чебоксары, Саранск, Волгоград, Хабаровск, Краснодар, Москва, Томск, Тверь, Ставрополь, Иркутск, Санкт-Петербург, Ижевск, Нижний Новгород, Киров, Новосибирск, Омск Владивосток и Казань.

Опрос проводился методjv личных интервью в мае 2018 года. Общая выборка составила 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 54 лет.