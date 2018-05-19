Пентагон окрестил «пропагандой» заявления России об угрозе ИГ в Средней Азии

Министерство обороны США не разделяет опасения России по поводу угрозы распространения террористической группировки «Исламское государство*» в странах Центральной Азии, заявления об этом Пентагон назвал «российской пропагандой».

«Россия продолжает разжигать глобальные опасения по поводу ИГИЛ*-К* («Исламское государство*» в Афганистане – прим. ВЗГЛЯД) в попытке подорвать [усилия] США и Афганистана», – заявил РИА «Новости» представитель пресс-службы Пентагона подполковник Кон Фолкнер.

По его словам, Россия «ищет любую возможность, чтобы вбить клин между США и нашими центральноазиатскими партнерами».

Заявления о попытках ИГИЛ-К захватить территории в Центральной Азии он назвал «беспочвенными», подчеркнув, что это «не более чем пропаганда».

Ранее замглавы МИД Олег Сыромолотов во время выступления в Душанбе заявил, что Афганистан превращается в опорную базу международного терроризма. Он отмечал, что на территории государства находится от 4 до 10 тыс. активных боевиков ИГ*.

В свою очередь директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что ряд западных стран ответственны за дестабилизацию Ближнего и Среднего Востока.