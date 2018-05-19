Уткин назвал «Зенит» кладбищем талантов

Полузащитнику Александру Ташаеву не стоит переходить из московского футбольного клуба «Динамо» в питерский «Зенит», заявил спортивный комментатор Василий Уткин.

Уткин считает, что 23-летнему Ташаеву, «конечно, можно идти в другой клуб», но следует переходить к тому тренеру, «который его хочет».

«Не в «Зенит» – кладбище талантов», – приводит слова Уткина Sport24.

В числе заинтересованных в Ташаеве клубов называются «Зенит» и «Спартак».