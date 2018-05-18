Viber заявил о блокировке доступа к серверам

Мессенджер Viber заявил, что ему был заблокирован доступ к ряду используемых серверов; кроме того, часть российских пользователей испытывает проблемы с подключением.

«Некоторые из наших пользователей в России сообщают о проблемах, связанных с подключением к Viber. Похоже, эта ситуация обусловлена решением некоторых операторов связи блокировать доступ к ряду серверов, в том числе тех, которые используют Viber», – следует из сообщения в Twitter-аккаунте Viber.

В сообщении подчеркивается, что компания не понимает причин такого решения, не связанного с мессенджером напрямую.

Ранее сообщалось, что проблемы в работе мессенджеров Viber и WhatsApp наблюдаются у пользователей по всему миру.