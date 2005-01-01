Спортивное движение потребовало от ВАДА восстановить РУСАДА

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18 мая, пятница  |  Последнее обновление — 01:59  |  vz.ru
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Европа угрожает важнейшему инструменту могущества США

США сами стимулируют мир бежать от доллараФото: Ahmad Halabisaz/ZUMA/Global Look Press
Противостояние между Европой и США готово выйти на новый уровень из-за разрыва Вашингтоном сделки с Ираном. Появились сведения о том, что Евросоюз намерен покупать иранскую нефть за евро, а не за доллары. Реализация подобных намерений способна стать первым шагом, разрушающим важнейшие позиции США в мировой финансовой системе. Подробности...
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Крымчан пока не будут лишать украинского гражданства

Украина, как известно, несмотря на заявленное «стремление в Европу» совершенно не спешит перенимать европейские практики ни в одной из сферФото: Gleb Garanich/Reuters
Петр Порошенко передумал лишать участвовавших в выборах президента России крымчан гражданства Украины. Впрочем, идея лишить гражданства крымчан, жителей Донбасса и вообще всех, кто не готов скандировать «Слава Украине – героям слава!», пользуется в Киеве большой популярностью. И никто не может дать гарантию, что ближе к выборам президента Украины в 2019 году подобный закон все-таки не будет принят. Подробности...
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Прорыв российской науки обеспечат молодые кадры

Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми, которым надо дать дорогуФото: Михаил Киреев/РИА Новости
«Задача технологического прорыва может быть решена только лишь при концентрации усилий. Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми», – заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент РАН Алексей Хохлов по поводу президентского «суперуказа», в котором перед учеными ставится задача совершить гигантский скачок в сфере развития новых технологий. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Хватит держать в уме «красную машину» времен СССР

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Хоккей – это массовое производство в очень конкурентной среде. А выигрывать надо везде. Хотя бы не проигрывать. И поэтому хоккейные поражения так поучительны для думающего русского человека 2010-х. Подробности...

Наша страна никогда не бросала детей в бой «пушечным мясом»

Юрий Максимов, журналист, писатель
Найдены документальные свидетельства того, что немцы активно использовали русских детей в своих целях уже в годы Первой мировой войны. В годы следующей мировой войны опыт использования детей в военных целях немцами был учтен и «творчески» переработан. Подробности...

Манифест лютующего феминизма

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда публика узнала, что протаранившего толпу в канадском Торонто зовут Алек Минасян и что его претензии не совпадают с традиционными «взысканиями» ИГИЛ*, почва под ногами журналистской братии качнулась. Подробности...
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          Спортивное движение потребовало от ВАДА восстановить РУСАДА

             18 мая 2018, 01:21
          Фото: Panoramic/Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          Представители спортивных организаций настаивают на том, что Российское антидопинговое агентство нужно восстановить, сообщают СМИ.

          Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Угор Эрденнер, глава Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта Франческо Риччи Битти и член МОК Патрик Бауманн раскритиковали позицию Всемирного антидопингового агентства.

          Спортивное движение выступает против того, чтобы нынешний статус РУСАДА сохранялся и в дальнейшем, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

          AFP сообщает, что в среду на заседании исполкома ВАДА «шли бурные дискуссии по вопросу восстановления РУСАДА». Спортивное движение настаивает «на снятии санкции». Комитет ВАДА по соответствию подвергся критике. Была высказана обеспокоенность требованиями к РУСАДА по выполнению двух оставшихся критериев дорожной карты.

          Бауманн подчеркнул, что российская сторона сделала все возможное для выполнения критерия о признании выводов доклада Ричарда Макларена, о чем свидетельствует письмо, переданное в комитет по соответствию.

          По его словам, Россия пошла в письме «так далеко, как только могла», пишет «Коммерсант».

          Бауманн при этом выразил сомнения в том, что препятствием для восстановления РУСАДА является требование предоставить доступ к пробам, которые опечатаны СК России.

          Он подчеркнул, что дорожную карту по восстановлению РУСАДА не оспаривают, но представители спортивных организаций, по его словам, задаются вопросом, как долго нужно ей следовать.

          «10, 20 или 30 лет? Чего именно мы хотим? Мы требуем, чтобы глава государства приехал сюда и лично извинился? Но мы не считаем это уместным», – сказал он.

          Накануне гендиректор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли сообщил, что ВАДА получило «письмо от России», но содержание письма не раскрыл.


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