Спортивное движение потребовало от ВАДА восстановить РУСАДА

Представители спортивных организаций настаивают на том, что Российское антидопинговое агентство нужно восстановить, сообщают СМИ.

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Угор Эрденнер, глава Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта Франческо Риччи Битти и член МОК Патрик Бауманн раскритиковали позицию Всемирного антидопингового агентства.

Спортивное движение выступает против того, чтобы нынешний статус РУСАДА сохранялся и в дальнейшем, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

AFP сообщает, что в среду на заседании исполкома ВАДА «шли бурные дискуссии по вопросу восстановления РУСАДА». Спортивное движение настаивает «на снятии санкции». Комитет ВАДА по соответствию подвергся критике. Была высказана обеспокоенность требованиями к РУСАДА по выполнению двух оставшихся критериев дорожной карты.

Бауманн подчеркнул, что российская сторона сделала все возможное для выполнения критерия о признании выводов доклада Ричарда Макларена, о чем свидетельствует письмо, переданное в комитет по соответствию.

По его словам, Россия пошла в письме «так далеко, как только могла», пишет «Коммерсант».

Бауманн при этом выразил сомнения в том, что препятствием для восстановления РУСАДА является требование предоставить доступ к пробам, которые опечатаны СК России.

Он подчеркнул, что дорожную карту по восстановлению РУСАДА не оспаривают, но представители спортивных организаций, по его словам, задаются вопросом, как долго нужно ей следовать.

«10, 20 или 30 лет? Чего именно мы хотим? Мы требуем, чтобы глава государства приехал сюда и лично извинился? Но мы не считаем это уместным», – сказал он.