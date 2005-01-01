ВАДА ответило на вопрос о статусе РУСАДА

Российское антидопинговое агентство не восстановлено в правах, сообщил гендиректор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли по итогам заседания исполкома организации.

Он заявил, что «не было необходимости голосовать по этому вопросу, соответствующих предложений не было», передает РИА «Новости» со ссылкой на Insidethegames.

«Нет никаких изменений», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, он сообщил, что ВАДА получило «письмо от России», но содержание письма не раскрыл.