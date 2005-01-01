Нафтогаз сравнил Газпром с «жирным медведем»

Реформе ГТС Украины мешает спор Нафтогаза с Газпромом, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

По его словам, вопрос заключается в том, «можно ли заставить Газпром выполнить решение арбитража» возобновить транзит газа к концу 2019 года. Без возобновления транзита, заявил Коболев, «Нафтогаз не сможет трансформировать активы и, соответственно, не сможет выполнить нормы Третьего энергопакета». При этом он отметил, что, «как видно из переговоров с Газпромом», ответ будет отрицательным, передает ТАСС.

Чтобы найти решение «по разделению активов», Евросоюзу необходимо занять «четкую позицию по тому, как Газпром должен следовать закону», сказал Коболев. Он выразил сожаление в связи с тем, что Стокгольмский арбитраж не вынес четкой позиции по вопросу разделения Нафтогаза.

Коболев пояснил, что из 124 млрд кубометров газа, которые прошли через ГТС Украины в 2017 году, 94 млрд – транзит. Как заявил глава украинской компании, «Газпром блокирует реформирование системы», договоренности Украины с соседними странами о подключении смежных ГТС сейчас не работают.

Коболев сказал, что активы необходимо разделить в соответствии с требованиями европейского законодательства, а также для «привлечения крупного международного партнера в консорциум по управлению ГТС».

Российскую компанию он сравнил с «медведем в лавке», причем «медведь» ведет себя «не агрессивно, а довольно спокойно». «Жирный медведь», по словам Коболева, «пользуется своим положением».