НАТО осудило открытие Крымского моста

Североатлантический альянс осудил строительство и открытие Россией моста через Керченский пролив.

«НАТО осуждает строительство Россией и частичное открытие моста через Керченский пролив между Россией и Крымом», – цитирует УНИАН пресс-секретаря альянса Пирса Казале.

В НАТО также заявили, что мост «является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе ограничением ее навигационных прав в ее территориальных водах».

Представитель альянса отметил, что Россия «продолжает демонстрировать четкое пренебрежение к международному праву». По его словам, «НАТО стоит рядом с Украиной».

Ранее американские СМИ посоветовали Украине взорвать Крымский мост.

Во вторник российский президент Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. За первый час работы по Крымскому мосту в среду проехали более тысячи машин и мотоциклов.