Израиль возмутился обращением с израильским послом в Турции

МИД Израиля вызвал турецкого посланника из-за неподобающего обращения властей Турции с израильским послом, которого досмотрели перед вылетом на глазах у других пассажиров.

Генеральному послу Израиля Эйтану Наэ во вторник властями Анкары было настоятельно рекомендовано покинуть Турцию. Однако перед вылетом турецкая охрана с пристрастием досмотрела посла, что подтверждается фотографиями, которые были опубликованы в турецких СМИ, сообщает ТАСС.

В связи с досмотром Министерство иностранных дел Израиля вызвало к себе турецкого посланника и предъявило простест.

Напомним, что в ответ на предложение Турции временно покинуть страну израильскому послу, Израиль ответил аналогичными мерами.

Конфликт между Турцией и Израилем развернулся на фоне столкновения между палестинцами и израильскими военными в секторе Газа, в ходе которого погибли более 60 палестинцев, а более 2,7 тыс. были ранены. Поводом послужил перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. В ответ на перенос посольства Палестинская национальная администрация отозвала своего посла из Вашингтона.