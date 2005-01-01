Москалькова оценила идею Минюста ускорить смягчение уголовного наказания

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова полностью поддержала инициативу Министерства юстиции внести в Уголовный кодекс поправки, ускоряющие процесс замены наказания на менее строгое.

В аппарате омбудсмена отметили, что смягчение уголовного наказания в виде замены лишения свободы на исправительные работы будет способствовать исправлению заключенных и недопущению повторных правонарушений, передает РИА «Новости».

«Кроме того, внесение подобных изменений в УК будет способствовать ресоциализации заключенных, трудоустройству и, как следствие, скорейшему возмещению того ущерба, который своими противоправными действиями они нанесли потерпевшим», – говорится в комментарии по теме на сайте омбудсмена.

В аппарате омбудсмена отметили, что любые меры, направленные на скорейшую социализацию бывших заключенных, вызывают уважение и полное понимание, ведь если человек выйдет на свободу не озлобленным, то риск рецидива резко снизится.

Напомним, в феврале 2016 года президент России Владимир Путин предложил декриминализировать статьи УК небольшой общественной опасности. Тогда же к либерализации уголовного законодательства призвали в Госдуме.