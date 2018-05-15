Американские СМИ назвали Емельяненко «странным звеном» в связях Путина и Трампа

Журнал Rolling Stone заявил, что российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко может быть «странным, непривычным связующим звеном» между лидерами России и США – Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

В ФБР накануне поединка с американцем Фрэнком Миром допросили российского бойца ММА Федора Емельяненко. Подробности их беседы неизвестны, отмечает издание Rolling Stone в своем материале.

Связь Емельяненко с Трампом началась 10 лет назад. В 2008 году компания по производству одежды для боевых искусств Affliction Clothing искала спонсоров и решила обратиться к бизнесмену Трампу. В результате сотрудничества был запущен проект Affliction Entertainment, в который были также вовлечены братья Емельяненко: Федор и Александр. Однако после двух боев в Анахайме с участием Емельяненко компания закрылась.

Издание пишет, что нынешнего президента США привлекает физическая сила Емельяненко. Бойца и президента России, в свою очередь, связывает взаимное уважение. Существует множество их совместных фотографий. Путину нравятся стремление побеждать и сила бойца ММА, а Емельяненко считает, что «Путин сделан из стали».

«Я не тренировался с ним лично, но знаю людей, которые участвовали с ним в спаррингах, он мощный боец, особенно в дзюдо и самбо», – рассказал Емельяненко в одном из интервью.

Как сообщает источник, Трамп неоднократно выражал одобрение в адрес Путина и других сильных, властных лидеров (например, Турции, Египта и Филиппин). По мнению журнала, Трамп восхищается российским лидером, который разделяет его любовь к насилию и жестокому спорту со смертельными последствиями.