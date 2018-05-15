Эксперты предсказали вынужденный «визит» Ким Чен Ына во Вьетнам

По мнению сингапурских экспертов, лидер КНДР Ким Чен Ын по пути в Сингапур, на встречу с президентом США Дональдом Трампом, может совершить вынужденный «визит» во Вьетнам или на юг Китая.

Как ожидается, северокорейская делегация прилетит в Сингапур на самолете Ил-62, на котором недавно глава КНДР летал в китайский город Далянь на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Этот советский лайнер способен легко преодолеть расстояние между Пхеньяном и Сингапуром, передает ТАСС со ссылкой на сингапурское издание The Straits Times.

Вместе с тем имеющийся в распоряжении Пхеньяна транспортный лайнер Ил-76, на котором должны перевозить лимузин Ким Чен Ына и другое необходимое во время визита оборудование, не сможет преодолеть 5 тыс. км, которые разделяют КНДР и Сингапур. В связи с этим транспортнику придется совершать техническую посадку во Вьетнаме, либо в южных городах Китая.

При этом научный сотрудник Наньянского технологического университета Сара Тео считает возможность аренды северокорейской стороной нужного самолета у Китая маловероятной.

«Во-первых, это вопрос престижа: Ким, прилетев на своем самолете, подтверждает независимость страны. Во-вторых, речь идет о государственной безопасности», – отмечает эксперт

Напомним, Сингапур предложил использовать для приема первых бортов президента США и лидера КНДР, а также сопровождающих их самолетов, военно-воздушную базу «Пайя леба».