Виновного в смертельном ДТП американского дипломата выпустили из Пакистана

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15 мая, вторник  |  Последнее обновление — 09:07  |  vz.ru
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Малый бизнес получит особые преимущества

Указ президента по росту численности малого и среднего бизнеса в России амбициозен, но выполнимФото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Малый и средний бизнес в России должны существенно вырасти уже в ближайшие годы – именно на это, в частности, направлен «суперуказ» президента. Как именно предполагается обеспечить государственную поддержку малого предпринимательства? Подробности...
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Кто и зачем пытается заставить нас поверить в «изоляцию России»

Никто в мире не может изолировать РоссиюФото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Рекордное число россиян заявили об изоляции страны» – такие заголовки к статьям об итогах свежего социологического опроса выглядят поистине удивительно. Неужели наши граждане в самом деле так считают – ведь говорить об изоляции России не просто ошибочно, но и глупо. Кому выгодно внушать русским идею «мирового изгоя»? Подробности...
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Шахтеры способствовали развалу СССР и едва не развалили Россию

Шахтеры были той силой, которой команда Ельцина искренне бояласьФото: Анатолий Кузярин/ТАСС
Ровно 20 лет назад доведенные до отчаяния шахтеры перекрыли Транссиб. Начались события, вошедшие в историю как «рельсовая война». В считанные дни она привела к транспортному коллапсу в масштабах страны: от центра были отрезаны Дальний Восток и Юг России, под угрозой оказалась целостность государства. Но не спешите жалеть горняков – они сами виноваты в случившемся. Подробности...
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Под ударами России ИГИЛ меняет тактику

По мнению ИГИЛ, «арабы заслужили более жесткого обращения»Фото: Reuters
Руководство ИГИЛ давно не напоминало о себе, но в минувшие выходные взяло ответственность сразу за два теракта – в Париже и в индонезийском городе Сурабая. Это стало для исламистов локальным «успехом» на фоне поражений по всем фронтам. Теперь теракты в Европе для них вообще не приоритет – группировка принципиально меняет стратегию и тактику. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Вот за это я и ненавижу русских!»

Сергей Лукьяненко, писатель
Улетаем из Мюнхена. Подходим к паспортному контролю. Там два прохода – один общий, другой «для бизнес-класса. А за разграничительной ленточкой тем временем начинает волноваться женщина. Подробности...
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У повышения пенсионного возраста есть эффективная альтернатива

Антон Любич, экономист
При увеличении количества пенсионеров непропорционально увеличению государственных доходов у этой системы есть только два возможных способа избежать собственного банкротства. Стоит ли России идти по такому пути? Подробности...
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Только русский будет праздновать День Победы

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Мы спокойно можем констатировать то, что за 27 лет украинской незалежности никакого изменения в составе населения Украины не произошло: как было большинство граждан русскими, так они русскими и остались. Подробности...
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          Виновного в смертельном ДТП американского дипломата выпустили из Пакистана

          15 мая 2018, 07:26

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Власти Пакистана разрешили выехать из страны дипломату посольства США в Исламабаде, виновного в совершении ДТП, в котором погиб человек, сообщили в госдепартаменте США.

          «Можем подтвердить, что американский дипломат, который был причастен к трагическому автомобильному происшествию в Исламабаде 7 апреля, покинул Пакистан», передает РИА «Новости» сообщение Госдепа.

          7 апреля военный атташе на Toyota Land Cruiser наехал на мотоцикл. Жертвой аварии стал водитель мотоцикла Атик Бакир, его двоюродный брат, который также находился на мотоцикле, был госпитализирован.

          Следствие установило, что виновник ДТП на перекрестке поехал на красный сигнал светофора. Более того, дипломат пытался скрыться с места ДТП, но был задержан полицией.

          Напомним, в субботу, 12 мая военному атташе посольства США, виновному в ДТП со смертельным исходом, отказали в выезде из Пакистана.


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