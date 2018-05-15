Виновного в смертельном ДТП американского дипломата выпустили из Пакистана

Власти Пакистана разрешили выехать из страны дипломату посольства США в Исламабаде, виновного в совершении ДТП, в котором погиб человек, сообщили в госдепартаменте США.

«Можем подтвердить, что американский дипломат, который был причастен к трагическому автомобильному происшествию в Исламабаде 7 апреля, покинул Пакистан», – передает РИА «Новости» сообщение Госдепа.

7 апреля военный атташе на Toyota Land Cruiser наехал на мотоцикл. Жертвой аварии стал водитель мотоцикла Атик Бакир, его двоюродный брат, который также находился на мотоцикле, был госпитализирован.

Следствие установило, что виновник ДТП на перекрестке поехал на красный сигнал светофора. Более того, дипломат пытался скрыться с места ДТП, но был задержан полицией.

Напомним, в субботу, 12 мая военному атташе посольства США, виновному в ДТП со смертельным исходом, отказали в выезде из Пакистана.