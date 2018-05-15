Трамп решил перетряхнуть Белый дом в поисках «крота»

Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй сообщила, что в ближайшее время в аппарате сотрудников Белого дома будут проведены перестановки в целях борьбы с утечками закрытой информации о деятельности американской администрации.

«Сегодня у меня было несколько разговоров на эту тему с президентом», – подчеркнула старший советник Трампа в интервью телеканалу Fox News, отказавшись поделиться подробностями.

Она уточнила, что в настоящий момент «имеют место всевозможные виды утечек» конфиденциальной информации в прессу, совершаемые недобросовестными сотрудниками Белого дома, передает ТАСС.

«Некоторые утечки осуществляются для того, чтобы навредить коллегам», другие же совершаются, так как их источники «не согласны с политикой, которая проводится» президентом США, сказала Конуэй.

Таким образом Белый дом прокомментировал заявление Трампа в Twitter, раскритиковавшего авторов утечек, пытающихся представить деятельность администрации США в негативном свете. Трамп назвал таких людей «предателями и трусами», пообещав, что они будут найдены.