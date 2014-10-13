В России создается реактор на замену атомным

К концу года ученые Курчатовского института соберут гибридный реактор, который в будущем может заменить АЭС, физический пуск установки запланирован на 2020 год, сообщил руководитель Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий Петр Хвостенко.

«Гибридный ТОКАМАК сейчас называется Т-15МД. Это большая установка, в конце года мы ее должны собрать на месте старой Т-15 в этом здании (Курчатовского института, – прим. ВЗГЛЯД). Ту мы разобрали, строим новую на ее фундаменте», – цитирует Хвостенко ТАСС.

Также Петр Христенко отметил, что на 2020 год запланирован физический пуск новой установки.

Гибридный реактор сочетает принципы термоядерной и ядерной энергетики. В отличие от атомного реактора он будет работает на тории, который дешевле и запасы которого больше, чем у урана. По оценкам ученых Курчатовского института, запасов урана-235 хватит всего на 50-70 лет. В отличие от термоядерного реактора, в гибридном не нужны сверхвысокие температуры для получения энергии.

Тем временем Россия, страны ЕС, Китай, США и другие строят во Франции Международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER). В его основе – установка ТОКАМАК, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта – продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

Российские научные организации отвечают за изготовление 25 систем. Первую плазму на ITER планируется получить в 2025 году.

Напомним, ранее в понедельник первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко назвал атомную энергетику драйвером устойчивого развития государств, способствующим прогрессу глобального энергобаланса на основе современных экологически чистых источников энергии.