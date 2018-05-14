Кириенко назвал атомную энергетику драйвером устойчивого развития

Атомная энергетика стала драйвером устойчивого развития государств, способствуя прогрессу глобального энергобаланса на основе современных экологически чистых источников энергии, заявил первый замруководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко.

Выступая на X Международном форуме «Атомэкспо-2018», Кириенко, который в 2005-2016 годах возглавлял Росатом, заявил, что за последние десять лет в мире введено в эксплуатацию 52 новых атомных энергоблока, на стадии строительства находится еще 59 новых блоков в 17 странах мира, а суммарная мощность атомной генерации выросла за это время более чем на 23 ГВт, передает РИА «Новости».

Это по мнению Кириенко, означает, что парк мировых АЭС за 10 лет позволил предотвратить выброс в атмосферу около 20 млрд тонн углекислого газа.

«Что еще более важно, за это время мы не стояли на месте, а развивались в будущее, создавали новые проекты и технологии, с которыми сейчас самое время выходить на всеобщее обозрение для обеспечения развития энергобаланса и современных экологических источников энергии», – добавил первый замглавы президентской администрации.

Также он отметил, что именно атомная энергетика позволяет обеспечить население доступной и экологически чистой энергией, дает импульс для развития новых технологий, науки, медицины, промышленности.

«Атомная энергетика – это драйвер устойчивого развития», – подчеркнул Сергей Кириенко.

Ранее руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано посетил открывшуюся 14 мая в Сочи выставку «Атомэкспо».

До этого на встрече с Юкия Амано президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью выполняет свои обязательства и развивает атомную энергетику строго согласно ограничениям о нераспространении оружия массового уничтожения.