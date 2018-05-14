Путин заверил главу МАГАТЭ в соблюдении Россией режима нераспространения ОМУ

Россия полностью выполняет свои обязательства и развивает атомную энергетику строго согласно ограничениям о нераспространении оружия массового уничтожения, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой МАГАТЭ Юкия Амано.

«Вы знаете, что Россия один из ключевых участников процесса развития атомной энергетики. Полностью выполняем все свои обязательства, и все работы, которые проводит Россия в сфере развития атомной энергетики, строго укладываются во все ограничения, связанные с нераспространением оружия массового уничтожения», – приводит РИА «Новости» слова главы российского государства.

Путин отметил, что МАГАТЭ действует строго в рамках своего устава. По его словам, организация заслужила в мире глубокое уважение благодаря своей объективности и профессионализму.

Президент сердечно приветствовал своего визави, поблагодарив его за участие в очередном форуме, который организует и проводит госкорпорация «Росатом». По словам главы государства, Россия изначально, с самых первых шагов поддерживала деятельность МАГАТЭ и продолжает активное сотрудничество с организацией до сих пор.

Путин сообщил, что намерен обсудить с главой МАГАТЭ все текущие вопросы взаимодействия России с Организацией.

Со своей стороны Юкия Амано восхитился высокоразвитыми технологиями, продемонстрированными на выставке, которую организовал Росатом.

«МАГАТЭ действительно очень благодарна за ту поддержку, которая оказывается организации российской стороной, в частности, за финансовую поддержку, поддержку в сфере обучения, подготовки кадров, за содействие укреплению ядерной безопасности, борьбу с раковыми заболеваниями, а также за предоставление прекрасного кадрового потенциала нашей организации», – сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Амано на двусторонней встрече обсуждают сохранение иранской ядерной сделки. «Вы знаете ситуацию, связанную с выходом Вашингтона из ядерной сделки по Ирану, вы знаете намерение России, других стран – Германии, Франции, Великобритании – оставаться приверженными этой встрече, вы знаете надежду этих стран, что и Иран сохранит свою приверженность», – сказал Песков, отметив, что эти вопросы как раз обсуждаются на двусторонней встрече.

В Кремле отметили, что организованный Росатомом форум очень важен.

В понедельник президент Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам и гостям X международного форума «Атомэкспо-2018», на открытие которого в Сочи прибыли ведущие мировые деятели атомной отрасли, в том числе гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано и глава Всемирной ядерной ассоциации Агнета Ризинг.

Всего в «Атомэкспо», который проходит с 14 по 16 мая по инициативе Росатома, примут участие около 3 тыс. человек из более чем 60 стран. В выставочной сессии примут участие 600 компаний, из них 400 – зарубежные. На форуме ожидается подписание ряда важных соглашений с компаниями из Китая, Чехии, Финляндии, Белоруссии, Испании, Казахстана, Азербайджана, Чили. Особое внимание приковано к предстоящему подписанию соглашения между Росатомом и МАГАТЭ об открытии совместной школы по менеджменту в области атомной энергии для руководителей.

На пленарной дискуссии «Глобальное партнерство – общий успех» выступят в том числе министры энергетики Великобритании, Египта, Боливии и Турции.