Путин заявил о лидерстве России в развитии атомной энергетики

Президент Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам и гостям X международного форума «Атомэкспо-2018», на открытие которого в Сочи прибыли ведущие мировые деятели атомной отрасли, в том числе гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано и глава Всемирной ядерной ассоциации Агнета Ризинг.

Путин отметил, что форум, объединяющий руководителей крупных компаний, государственных структур, общественных организаций, ведущих экспертов из России и других государств, «зарекомендовал себя авторитетной площадкой, где на высоком профессиональном уровне обсуждаются актуальные проблемы атомной отрасли», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что в современных условиях развитие мировой экономики, сохранение природного баланса планеты напрямую зависят от обеспечения доступа к стабильным и экологичным источникам энергии. По словам главы государства, спрос на энергоэффективные и безопасные ядерные технологии неуклонно растет.

«Наша страна традиционно является одним из лидеров в области развития атомной энергетики, в строительстве и эксплуатации инфраструктуры АЭС, в фундаментальных и прикладных исследованиях. Этот потенциал необходимо укреплять, опираясь, в том числе, на широкое международное сотрудничество», – призвал Путин.

Президент выразил уверенность в том, что форум «Атомэкспо» будет содействовать выработке консолидированных подходов к вопросам использования мирного атома, запуску совместных перспективных проектов в этой важной сфере.

Форум «Атомэкспо» проходит под девизом «Глобальное партнерство – общий успех». Форум проводится с 14 по 16 мая по инициативе госкорпорации «Росатом» в главном медиацентре Сочи, передает ИА REGNUM.

На открытие форума прибыли генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано и глава Всемирной ядерной ассоциации Агнета Ризинг. Всего в «Атомэкспо» примут участие около 3 тыс. человек из более чем 60 стран. В выставочной сессии примут участие 600 компаний, из них 400 – зарубежные.

На форуме ожидается подписание ряда важных соглашений с представителями партнерских компаний КНР, Чехии, Финляндии, Белоруссии, Испании, Казахстана, Азербайджана, Чили. Особое внимание приковано к предстоящему подписанию соглашения между Росатомом и МАГАТЭ об открытии совместной школы по менеджменту в области атомной энергии для руководителей.

На пленарной дискуссии «Глобальное партнерство – общий успех» выступят в том числе министры энергетики Великобритании, Египта, Боливии и Турции.

На нынешнем форуме планируется обсудить цифровизацию атомной отрасли, финансирование проектов «зеленой» энергетики, а также современные подходы к обеспечению экологической безопасности.