Глава МАГАТЭ посетил выставку, организованную Росатомом

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано посетил открывшуюся в понедельник, 14 мая, в Сочи выставку «Атомэкспо», организованную госкорпорацией «Росатом».

Амано рассказал, что организованная Росатомом выставка впечатлила его высокоразвитыми технологиями, относящимися не только к сфере атомной энергетики, но и к другим областям, передает ТАСС.

Глава МАГАТЭ выразил благодарность за поддержку, оказанную Организации российской стороной. «В частности, за финансовую поддержку, поддержку в сфере обучения, подготовки кадров, за содействие укреплению ядерной безопасности, борьбу с раковыми заболеваниями, а также за предоставление прекрасного кадрового потенциала нашей Организации», – сказал он.

Амано подчеркнул, что МАГАТЭ является технической организацией, но имеет дело с очень чувствительными вопросами. Он заверил, что Организация делает все от нее зависящее, чтобы действовать максимально непредвзято и профессионально.

На встрече с Амано в понедельник президент Владимир Путин заверил, что Россия полностью выполняет свои обязательства и развивает атомную энергетику строго согласно ограничениям о нераспространении оружия массового уничтожения.

Перед этим Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам и гостям X международного форума «Атомэкспо-2018».

«Атомэкспо» проходит под девизом «Глобальное партнерство – общий успех». Форум проводится с 14 по 16 мая по инициативе госкорпорации «Росатом» в главном медиацентре Сочи. На торжественное открытие форума прибыли ведущие мировые деятели атомной отрасли, в том числе генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано и глава Всемирной ядерной ассоциации Агнета Ризинг.

Всего в «Атомэкспо» примут участие около 3 тыс. человек из более чем 60 стран. В выставочной сессии примут участие 600 компаний, из них 400 – зарубежные. Как ожидается, на форуме будут заключены важные соглашения с компаниями из Китая Чехии, Финляндии, Белоруссии, Испании, Казахстана, Азербайджана, Чили. Кроме того, Росатом подпишет соглашение с МАГАТЭ об открытии совместной школы по менеджменту в области атомной энергии для руководителей.

На пленарной дискуссии форума выступят британские, египетские, боливийские и турецкие министры.