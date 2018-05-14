Военно-морские учения НАТО пройдут в Грузии

Четыре корабля НАТО – от Болгарии, Румынии, Турции и Великобритании – вошли в понедельник в Поти в Грузии, где в течение четырех дней будут участвовать в совместных учениях с грузинской стороной, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Начальник пограничной полиции МВД Грузии Темур Кекелидзе назвал это «важным событием как с политической, так и с практической точки зрения».

«Это отражает твердую поддержку Грузии со стороны НАТО. Такие визиты, совместные учения с нашей береговой охраной помогают нам повышать обороноспособность и безопасность», – заявил он.

Североатлантический альянс в рамках усиления присутствия в Черном море регулярно практикует такие визиты в порты Грузии. В минувшем ноябре Батуми посетило пять военных кораблей НАТО.