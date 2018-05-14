Проиранские силы добились успеха на выборах в Ираке

Сторонники радикального шиитского проповедника Муктады ас-Садра, возглавляющего оппозиционный блок «Ас-Сайрун», завоевали большинство депутатских мест в парламенте Ирака, объявил местный избирком по итогам подсчета голосов в десяти регионах страны из 18.

По предварительным данным, представители «Ас-Сайрун» лидируют в шести из 18 провинций Ирака. Сторонники радикального шиитского проповедника Муктады ас-Садра уже празднуют победу на улицах Багдада, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadin.

На второй позиции пока находится другой оппозиционный блок «Фатх» во главе с экс- министром транспорта и влиятельным командиром одного из подразделений шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Хади аль-Амири, на третьей – коалиция «Государство закона», ведомая вице-президентом и экс-главой правительства Ирака Нури аль-Малики.

В то же время, по прогнозу телеканала Al Hadas, после подсчета всех голосов большинство депутатских мест в парламенте Ирака (60 из 328) достанется блоку «Наср» во главе с действующим премьером Хейдаром аль-Абади. Оппозиционерам из «Сайруна» и «Фатха» Al Hadas отводит соответственно 51 и 39 мест, коалиции «Государство закона» – 23 места.

Напомним, газета ВЗГЛЯД предсказывала победу проиранских сил на парламентских выборах в Ираке.

Отметим, в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео признал, что решение Вашингтона о выходе из ядерной сделки с Ираном обусловлено стремлением лишить Тегеран ресурсов для работы в Сирии и Ираке.