Британию обвинили в росте ксенофобии после решения о Brexit

Решение, принятое на референдуме по выходу Великобритании из Евросоюза, привело к усилению расовой дискриминации и нетерпимости по отношению к иностранцам в этой стране, заявила спецдокладчик ООН Тендаи Ачуме.

После Brexit расовые и этнические меньшинства в Великобритании стали «более уязвимыми для расовой дискриминации и нетерпимости», заявила Ачуме. Она отмечает, что после голосования в 2016 году число преступлений на почве ненависти резко выросли, а антииммигрантская риторика стала «нормой» среди британских чиновников, передает RT со ссылкой на Times.

Ачуме обвинила премьер-министра Британии Терезу Мэй во «враждебной по отношению к иммигрантам политике» в то время, когда она была министром внутренних дел страны.

Однако министр по делам труда и пенсий Великобритании Ян Дункан Смит считает заявления Ачуме «политически мотивированными». Он видит в ее заявлениях стремление «нанести удар по Великобритании».

Ачуме заявила, что «прогнившая суть враждебной политики» берет начало с иммиграционных реформ Тони Блэра в 2006 году, после законов 2014 и 2016 годов, которые привели к «демонизации этнических меньшинств», эта политика только усилилась.

От такой политики, считает спецдокладчик ООН, страдают дети, которые принадлежат к этническим меньшинством.

«Я в шоке от криминализации молодежи из этнических меньшинств, особенно молодых чернокожих», – подчеркнула чиновник.

О том, что выход Великобритании из состава Евросоюза может спровоцировать распространение антисемитизма и ксенофобии в Европе, предупреждали еще в 2016 году в Совете раввинов Европы.