NASA засняло корональную дыру на Солнце

NASA выложило видео, на котором запечатлено движение корональной дыры на солнечном диске.

Запись была сделана спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в начале мая. Для записи использовался глубокий ультрафиолетовый диапазон, что позволило запечатлеть крупную корональную дыру на диске, передает РИА «Новости».

Our Sun-watching satellite saw a coronal hole on the Sun on May 2-4 Coronal holes — a perfectly normal occurrence — appear as dark areas when seen in certain wavelengths of extreme ultraviolet light, like in these images. https://t.co/HYZePndwpB pic.twitter.com/QtKFwfld0Z — NASA Sun & Space (@NASASun) 10 мая 2018 г.

Отмечается, что так называемая корональная дыра – это более темный фрагмент солнечной короны, в котором скорость солнечного ветра повышена. Темной эта область становится из-за ухода плазмы в межпланетное пространство.

Напомним, в январе 2015 года на Солнце была обнаружена крупная корональная дыра.