Израиль открыл в Грузии завод по производству частей к самолетам

Завод по производству композитных частей к самолетам Aero-StructureTechnologies Cyclone открыла в четверг в Тбилиси израильская компания ELBIT Systems при поддержке местного партнерского фонда, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Строительство началось в 2015 году, тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, говоря о компаниях, куда Тбилиси рассчитывает после начала работы завода поставлять детали, называл «Сухой» наряду с Boeing и Bombardier.

Для строительства завода израильская сторона выделила 93 млн долларов, вся продукция будет отправляться на экспорт.

Премьер-министр Георгий Квирикашвили назвал открытие такого завода «подтверждением удачной экономической политики Грузии» и пообещал и другие современные предприятия в его стране, основанные на инвестициях из-за рубежа. На предприятии будут работать 300 человек, оно будет выпускать части для гражданских самолетов, а в будущем, как говорилось ранее, не исключено, что и для военных.

Первая продукция будет выпущена в начале будущего года. Предполагается, что завод будет продавать продукцию на 60 млн долларов в год. Грузинский персонал прошел подготовку в Израиле. В связи с открытием предприятия в Тбилиси прибыл министр экономики Израиля Эли Коэн.