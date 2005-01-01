Жителей Ставрополя возмутили лимузины на параде в День Победы

Один из баров Ставрополья провел автопробег в честь Дня Победы. Вместе с ретроавтомобилями на городскую площадь выехали лимузины, в которых заранее продавались места. Подобный цинизм возмутил горожан.

Администрация одного из ставропольских баров решила продавать места в лимузины, участвующие в автопробеге на параде 9 Мая. Два ярких американских лимузина Hummеr, не имеющих никакого отношения к ретроавтомобилям, вкупе с цинизмом организаторов, возмутили жителей Ставрополя. На историю обратили внимание авторы telegram-канала 338.

Помимо продажи билетов, администраця бара устроила вечеринку, использовав патриотические названия для алкогольных коктейлей. Ставропольцы восприняли этот маркетинговый ход очень болезненно:

«Сделали из Великого праздника маскарад», «Жаль, что автора этой инициативы нигде не называют, прям интересно как выглядят ставропольцы, которым приходят в голову такие потрясающие идеи», «Давайте не будем устраивать из дня памяти карнавал, тогда и критики не будет», «Но у нас так всегда, хотят, как лучше, а получается – как всегда. Не со зла они», – цитирует издание «Кавказ пост» пользователей в соцсетях.

Отметим, что к моменту публикации материала все рекламные посты, касающиеся акции 9 мая, были удалены администраторами, однако в Сети фотографии остались.

