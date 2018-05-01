Латвия пожаловалась на отказ России от ракетных пусков в Балтийском море

Россия дважды резервировала воздушное пространство в латвийской эксклюзивной экономической зоне для ракетных стрельб, однако ни разу они не были проведены, посетовал госсекретарь министерства обороны Латвии Янис Гарисонс.

По словам Гарисонса, российские военные дважды уведомляли латвийских коллег о намерении провести учения – с 4 по 6 и с 17 по 19 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Neatkariga.

Он отметил, что Россия вправе резервировать воздушное пространство в латвийской эксклюзивной экономической зоне неограниченное количество раз, но это сулит убытки латвийской стороне.

«Мы ничего особо сделать не можем», – пожаловался Гарисонс, отметив, что этот вопрос можно вынести на рассмотрение международных организаций. По его словам, Латвия говорила об этом с партнерами по НАТО.

Он также добавил, что в случае новых учений российской армии, которые предусматривают проведение ракетных пусков, министерство обороны организует наблюдение за ними.

Представитель латвийского оборонного ведомства утверждает, что подобная ситуация демонстрирует «нежелание россиян строить доверительные отношения».

Ранее министр обороны Латвии Раймонд Бергманис, комментируя военные учения России в Балтийском регионе, поинтересовался, зачем нужно «бряцать оружием у дверей соседей».

Бергманис также потребовал от России объяснений в связи с тем, что Москва якобы уже дважды резервировала время для проведения учебных ракетных пусков в латвийской эксклюзивной экономической зоне в Балтийском море, но они так и не состоялись.