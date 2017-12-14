Полиция в Москве задержала сторонников ДНР за блокаду Сахаровского центра

Казаки, а также жители провозглашенных республик Донбасса пытались блокировать центр Сахарова в Москве из-за фестиваля «Муза непокорных», сообщил представитель центра. за арест активистов. Позднее часть пикетчиков была задержана. Правозащитник Лев Пономарев похвалил за это полицию.

«Казаки и еще здесь люди из ЛНР или ДНР. Очень много людей, они заблокировали входы и выходы из здания, не дают провести выставку», – сказал радиостанции «Говорит Москва» представитель центра.

По его словам, люди, заблокировавшие Сахаровский центр, снимают происходящее на «хорошую видеоаппаратуру». Он предположил, что «заинтересованных людей много». «Идет дискуссия на повышенных тонах. Они против того, что происходит, непонятно почему», – добавил представитель центра.

Он заметил, что на месте работают правоохранительные органы, полиция держит ситуацию под контролем. «Рукопашной нет, есть дискуссия», – добавил он.

Собравшие заявили организаторам фестиваля, что они «провокаторы и преступники, которые хотят, чтобы у нас был Майдан и кровавая бойня».

Полиция призывает активистов разойтись, так как их действия незаконны.

Чуть позже лидер националистического движения SERB Игорь Бекетов сообщил «Интерфаксу», что полиция задержала группу граждан, пытавшихся помешать проведению выставки «Муза непокорных» в Сахаровском центре. По его словам, задержано около пяти активистов SERB, а в общей сложности, по его оценке, задержаны семь-восемь человек.

В свою очередь, Лев Пономарев, глава движения «За права человека», которое выступает соорганизатором выставки, сообщил о восстановлении ее работы и отметил хорошую работу полиции. Общая задержка открытия выставки, по его словам, составила около двух часов.

Фестиваль «Муза непокорных» в Сахаровском центре должен был пройти под девизами «Нет войне!» и «Свободу политзаключенным!». В программе мероприятия – показ художественных произведений, фотографий, стихов и песен, посвященных «гражданскому протесту в России и на Украине».

В конце апреля в СМИ появилась информация о том, что Союз добровольцев Донбасса собирается помешать проведению фестиваля, в котором, как утверждалось, примут участие украинские националисты, а также активисты ЛГБТ. По информации в прессе, на мероприятии должны были рассказать о «доблестных воинах «АТО», а также о том, каким «притеснениям» подвергаются в России представители сексуальных меньшинств. Упоминалось, что участвовать в мероприятии будет украинский активист Сергей Захаров, активный участник Евромайдана в Донецке.