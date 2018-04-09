Торговые дома начали отказываться от сделок с «Русалом»

Международные торговые дома отказываются от контрактов по покупке алюминия у «РусАла» после введения минфином США санкций в отношении российской компании.

Представители пяти компаний получили от банков и юристов рекомендации о том, что они не могут больше работать с российской корпорацией, сообщает Bloomberg.

До этого сообщалось, что «РусАл» попросил своих клиентов воздержаться от денежных переводов в компанию из-за санкций.

«Мы просим вас немедленно заморозить все платежи и переводы в «РусАл» до дальнейшего уведомления. Мы интенсивно работаем, чтобы обеспечить стабильность нашего бизнеса», – говорилось в письме, подписанном главой отдела маркетинга «РусАла» Стивом Ходжсоном.

Ранее в понедельник «РусАл» предупредил о риске технического дефолта из-за санкций США. До этого в минфине США заявляли, что американские инвесторы до 7 мая должны избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний.

В пятницу министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Кроме «РусАла» санкции введены против En+, «ГАЗа», агрохолдинга «Кубань», «Базового элемента», B-Finance, «Евросибэнерго», «Газпром бурение» и других компаний.