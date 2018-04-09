В Британии усомнились в реальной помощи от НАТО в случае войны с Россией

Британские эксперты считают, что НАТО не поддержит Великобританию в случае военного ответа России на ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Я не думаю, что Великобритания достигнет поддержки и консенсуса от других союзников по НАТО, которые должны были бы воплотить это в значимый ответ», – заявил военный эксперт из Лондонского политического института Chatham House Кейр Джайлс, передает Daily Star Online.

По его словам, при этом НАТО должно знать, что Россия готова активизировать «ряд враждебных мер» против альянса. «Россия совершенно не переживает о том, что ее заметят за действиями, свойственными «государствам-изгоям», – сказал Джайлс.

Высказался он и на тему «экспансии» России в Прибалтику. «Усиленное присутствие НАТО – уже очень эффективная контрмера против вмешательства России. Если и произойдет какая-либо авантюра России, которая воспользуется делом Скрипаля, то, вероятно, она будет в другом месте», – добавил британец.

Ведущий эксперт по ядерному разоружению, доктор Брюс Блэр заявил, что Европа стала «ядерной горячей точкой», с которой легко может начаться война.

В конце марта в НАТО назвали условие для восстановления былых отношений с Россией. Ситуация осложнилась из-за ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отмечали в альянсе.